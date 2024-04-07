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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير أوكرانيا السابق بواشنطن: على زيلينسكي البقاء صامتا

زيلينسكي
زيلينسكي

صرح السفير الأوكراني السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوري شيرباك، أنه يجب على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن يبقى صامتا لأن خطاباته تثير التشاؤم.


وأضاف شيرباك عبر قناة "برياموي" التلفزيونية، أن "رئيس نظام كييف يحاول إثارة الخوف والقلق في المجتمع الغربي من خلال الحديث عن الوضع في أوكرانيا، لكنه من خلال قيامه بذلك يحدث تأثيرًا سلبيًا داخل البلاد".


وأردف بالقول: "هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مجتمعنا ومزاجه ويثير تشاؤما هائلا. نحن جميعا في حالة اكتئاب بالفعل، الشعب بأكمله. نتوق إلى بعض الأخبار الجيدة، ولكن لا يوجد شيء".


ووفقا لشيرباك، يستطيع زيلينسكي أن يخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في محادثة خاصة، أن "الأمور سيئة"، لكن لا ينبغي له أن يعلن ذلك.

وأشار الدبلوماسي السابق إلى أنه "على الرئيس الأوكراني إما أن يبقى صامتا أو لا يعلن علنا ​​عن مثل هذه الأمور".

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأنه من دون دعم الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بتخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا؛ سيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة لكييف وستخسر في الصراع.

وأضاف زيلينسكي، خلال لقاء عبر الإنترنت مع المشاركين في المبادرة الدولية لـ"دعم" أوكرانيا: "من دون هذا الدعم من الكونغرس، سيكون من الصعب علينا ليس فقط الفوز بل حتى البقاء، وعلينا أن نقول للكونغرس على وجه التحديد إذا لم تساعد أوكرانيا، فسوف تخسر أوكرانيا الحرب".

يوري شيرباك الرئيس الأوكراني السفير الأوكراني

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