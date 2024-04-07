جالانت: حماس فقدت السيطرة ولا تشكل خطرا على مواطني إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد أن بعض القوات الإسرائيلية تغادر غزة استعدادا لمهام متابعة، بما في ذلك في منطقة رفح بأقصى الجنوب.

وأضاف جالانت في تصريحات خلال زيارة لتقييم الوضع في إسرائيل 'لقد وصلنا إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة ولا تعمل كإطار عسكري يشكل خطرا على مواطني دولة إسرائيل'.

وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 'أنهت مهمتها' في مدينة خان يونس الجنوبية وتغادر قطاع غزة 'للتعافي والاستعداد لعمليات مستقبلية'.

وقال وزير الدفاع إن القوات الإسرائيلية دمرت 'أهدافا معادية ومستودعات وأسلحة وبنية تحتية ومقرات وغرف اتصالات' في خان يونس.