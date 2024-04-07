عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: بابا الفاتيكان سيلتقي عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن بابا الفاتيكان سيلتقي عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم"، مساء اليوم الأحد، بأنه "للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، يستجيب البابا فرنسيس لطلب إسرائيلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "بابا الفاتيكان سوف يلتقي، غدا الاثنين، بعائلات المحتجزين الإسرائيليين، الذين يرافقون وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في زيارته إلى إيطاليا والفاتيكان".

وفي يناير الماضي، أدان بابا الفاتيكان الرد العسكري الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى حرب واسعة النطاق في غزة.

وقال إن الرد الإسرائيلي "أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك العديد من الشباب والأطفال، وتسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها".

ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، وإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

كما أكد بابا الفاتيكان مجددا دعمه لـ"حل الدولتين"، فضلا عن "الوضع الخاص المضمون دوليا لمدينة القدس، بهدف تحقيق السلام والأمن الدائمين".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

بالتزامن مع عيد الفطر.. هل تتعرض مصر للعاصفة نهال؟ الحقيقة كاملة

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

موضوعات متعلقة

الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيا عمل إرهابي نووي

جالانت: حماس فقدت السيطرة ولا تشكل خطرا على مواطني إسرائيل

رئيس المطبخ المركزي العالمي ينتقد التحقيق الإسرائيلي في قـ.تل عمال الإغاثة

يتجه إلى الحدود.. جيش الاحتلال يعلن استعداده للهجوم على لبنان

مسؤول إسرائيلي: خطط نقل المساعدات إلى غزة عبر معبر إيرز تأخرت

لدعمها الاحتلال.. دعوى ضد ألمانيا أمام العدل الدولية

مقـ.تل امرأة بشظايا طائرة أوكرانية ذاتية القيادة في منطقة بيلغورود الروسية

إسرائيل تعلن انضمامها إلى محادثات الهدنة في القاهرة واتفاق الرهائن

ترشيحاتنا

الإمارات والأردن ينفذان عملية إسقاط مشتركة جديدة للمساعدات الغذائية على غزة

مسلسل الحشاشين الحلقة 28| حسن الصباح يأمر بقـ.ـتل زوجته دنيا زاد ويحيى

من يلاقي الفائز من مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية؟.. تفاصيل

رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في غزة ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتازر

بطلة الفيديوهات الخادشة للحياء بالإسكندرية تواجهة هذا العقوبة بأمر القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات جبارة ومميزات خارقة.. ساعات ذكية مناسبة لهواة الرياضات

مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

أمير كرارة لصدى البلد: تحديت نفسي في بيت الرفاعي وأتقبّل كل التعليقات الإيجابية أو السلبية| حوار

بدون مكياج.. أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة كجوال.. شاهد

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ