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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المطبخ المركزي العالمي ينتقد التحقيق الإسرائيلي في قـ.تل عمال الإغاثة

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية

قال مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي ، خوسيه أندريس، إن الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال المطبخ المركزي العالمي (WCK) في غزة 'لا تغتفر'، وانتقد تحقيق جيش الدفاع الإسرائيلي في الحادث.

ودعا أندريس إلى إجراء تحقيق مستقل والحصول على أدلة أفضل من الجيش الإسرائيلي في مقابلة مع مارثا راداتز على قناة ABC تم بثها اليوم الأحد، مضيفًا أن إسرائيل لا يمكنها التحقيق بشكل صحيح مع نفسها.

وفي تقرير نُشر يوم الجمعة الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة كانت 'خطأ فادحًا' وأن القوات اعتقدت أنها كانت تهاجم مسلحين من حماس عندما استهدفت غارات الطائرات بدون طيار ثلاث مركبات تابعة لـ WCK في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

ويشكك مؤسس مجموعة الإغاثة في ادعاء إسرائيل بأنها فشلت في التعرف على المركبات بسبب الظلام. وقال أندريس إن مركبات WCK بيضاء اللون وعليها شعار ملون مرسوم أعلاه، وأن الطائرات بدون طيار عالية التقنية الإسرائيلية لا ينبغي أن يكون لديها مشكلة في التعرف عليها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نظرا لأن الغارات حدثت في الليل، فإن طائرات المراقبة بدون طيار لم تتمكن من رؤية شعار WCK على المركبات، وأنه يفكر في توزيع ملصقات حرارية على مركبات الإغاثة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

واضاف “لا يبدو هذا (مثل) حربًا ضد الإرهاب. لم تعد هذه تبدو حربًا للدفاع عن إسرائيل. قال أندريس: “إن هذا، في هذه المرحلة، يبدو (كأنه) حربًا ضد الإنسانية نفسها”.

كما حث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تجنب إسرائيل قتل المدنيين وعمال الإغاثة – بدلا من الاكتفاء بتوجيه التحذيرات. وقال: 'يجب أن تكون هناك عواقب بالفعل'، معلقاً على التحذير الأخير الذي أصدره البيت الأبيض لإسرائيل لكي تقوم بعمل أفضل في حماية المدنيين.

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