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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دونجا ومصطفى شلبي يخضعان لاختبار المنشطات عقب لقاء فيوتشر بالكونفدرالية

صدى البلد

خضع نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

وتأهل فريق الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما فاز الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليضرب الزمالك موعداً مع دريمز الغاني في الدور التالي.

 

سجل لمودرن فيوتشر هدف التقدم فى الدقيقة 19 جوناثان نجويم، وبعدها كثف الزمالك الضغط واستحوذ على الكرة فى محاولة لتسجيل هدف التعادل، فى الوقت الذى يبحث فريق فيوتشر عن تسجيل الهدف الثانى.

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