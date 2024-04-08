فرج عامر يثير قلق جمهور الأهلي عن رئيس نادي مازيمبي| تفاصيل

آثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الجدل بمنشور عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "قسما بالله اعرف عن قدرة رئيس نادي مازيمبي ما لا يتخيله احد ، واكيد الاهلي يعلم اكثر مني ، لكن ربنا كبير والاهلي يعبر مازيمبي الي النهائي الافريقي باذن الله".

يواجه النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام خلال شهر أبريل الجاري.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعب الفريق الكونغولي، يوم 19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء يوم 26 من الشهر ذاته على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.