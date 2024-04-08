السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

الترمس من تسالي العيد التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الترمس السريع والبلدي.
طريقة عمل الترمس السريع
1-احضرى وعاء كبير من الماء وضعى فيه الترمس وانقعيه لمدة 18 ساعة.
2-قومى بتبديل المياه المنقوع فيها الترمس، ثم ضعى مياه جديدة وضعيه على النار لمدة جيدًا وبعدما يصل لمرحلة الغليان، نتركه 5 دقائق ثم ننزعه من على النار.
3-قومى بغسل الترمس مرتان أو ثلاث مرات حتى يبرد تمامًا.
4-احضرى وعاء يحتوى على مياه نظيفة، واتركى الترمس منقوع فيه لمدة 7 ساعات.
5-بعدها قومى بغسل الترمس جيدًا، وضعيه فى الثلاجة و ضيفى له الملح عليه قليل من الماء.
6-عند تقديم الترمس قومى بوضع الكمون المطحون وعصير الليمون وشطه حتى تحصلين على مذاق مميز.
طريقة عمل الترمس البلدي
المقادير
كيلو ترمس بلدي .
2 لتر ماء .
عصير ليمون .
ملح .
كمون .
شطه .
قشر الليمون المعصور .
طريقة التحضير :
الترمس المر أو البلدي يستغرق مدة أطول من الترمس الحلو او المستورد .
في البداية يجب نقع الترمس في كمية ماء كبيرة لمدة ثلاثة أيام .
يجب تغيير الماء كل يوم علي الترمس مرة أو مرتين حتي الانتهاء من مدة النقع .
بعد ذلك قومي بوضع الترمس في ماء مغلي في حلة كبيرة حتي تمام السلق .
في بوله كبيرة قومي بوضع عصير الليمون مع الكمون والملح والشطة حسب الرغبة وضعي عليهم كمية بسيطة من الماء وقلبيهم .
قومي بوضع الترمس في الخلطة التي قمنا بتحضيرها سوياً وأضيفي كمية كبيرة من الماء حتى يتم تغطية كل كمية الترمس .
ضعي قشر الليمون المعصور مع الخليط .
اتركي الترمس بالخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة لتحصلي علي افضل نتيجة .