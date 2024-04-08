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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

صدى البلد

الترمس من تسالي العيد التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الترمس السريع والبلدي. 

 

طريقة عمل الترمس السريع

1-احضرى وعاء كبير من الماء وضعى فيه الترمس وانقعيه لمدة 18 ساعة.

2-قومى بتبديل المياه المنقوع فيها الترمس، ثم ضعى مياه جديدة وضعيه على النار لمدة جيدًا وبعدما يصل لمرحلة الغليان، نتركه 5 دقائق ثم ننزعه من على النار.

3-قومى بغسل الترمس مرتان أو ثلاث مرات حتى يبرد تمامًا.

4-احضرى وعاء يحتوى على مياه نظيفة، واتركى الترمس منقوع فيه لمدة 7 ساعات.

5-بعدها قومى بغسل الترمس جيدًا، وضعيه فى الثلاجة و ضيفى له الملح عليه قليل من الماء.

6-عند تقديم الترمس قومى بوضع الكمون المطحون وعصير الليمون وشطه حتى تحصلين على مذاق مميز. 

 

طريقة عمل الترمس البلدي 
المقادير
كيلو ترمس بلدي .
2 لتر ماء .
عصير ليمون .
ملح .
كمون .
شطه .
قشر الليمون المعصور .
طريقة التحضير :
 الترمس المر أو البلدي يستغرق مدة أطول من الترمس الحلو او المستورد .
في البداية يجب نقع الترمس في كمية ماء كبيرة لمدة ثلاثة أيام .
يجب تغيير الماء كل يوم علي الترمس مرة أو مرتين حتي الانتهاء من مدة النقع .
بعد ذلك قومي بوضع الترمس في ماء مغلي في حلة كبيرة حتي تمام السلق .
في بوله كبيرة قومي بوضع عصير الليمون مع الكمون والملح والشطة حسب الرغبة وضعي عليهم كمية بسيطة من الماء وقلبيهم .
قومي بوضع الترمس في الخلطة التي قمنا بتحضيرها سوياً وأضيفي كمية كبيرة من الماء حتى يتم تغطية كل كمية الترمس .
ضعي قشر الليمون المعصور مع الخليط .
اتركي الترمس بالخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة لتحصلي علي افضل نتيجة .
 

 

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