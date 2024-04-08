السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

الترمس من تسالي العيد التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الترمس السريع والبلدي.

طريقة عمل الترمس السريع

1-احضرى وعاء كبير من الماء وضعى فيه الترمس وانقعيه لمدة 18 ساعة.

2-قومى بتبديل المياه المنقوع فيها الترمس، ثم ضعى مياه جديدة وضعيه على النار لمدة جيدًا وبعدما يصل لمرحلة الغليان، نتركه 5 دقائق ثم ننزعه من على النار.

3-قومى بغسل الترمس مرتان أو ثلاث مرات حتى يبرد تمامًا.

4-احضرى وعاء يحتوى على مياه نظيفة، واتركى الترمس منقوع فيه لمدة 7 ساعات.

5-بعدها قومى بغسل الترمس جيدًا، وضعيه فى الثلاجة و ضيفى له الملح عليه قليل من الماء.

6-عند تقديم الترمس قومى بوضع الكمون المطحون وعصير الليمون وشطه حتى تحصلين على مذاق مميز.

طريقة عمل الترمس البلدي

المقادير

كيلو ترمس بلدي .

2 لتر ماء .

عصير ليمون .

ملح .

كمون .

شطه .

قشر الليمون المعصور .

طريقة التحضير :

الترمس المر أو البلدي يستغرق مدة أطول من الترمس الحلو او المستورد .

في البداية يجب نقع الترمس في كمية ماء كبيرة لمدة ثلاثة أيام .

يجب تغيير الماء كل يوم علي الترمس مرة أو مرتين حتي الانتهاء من مدة النقع .

بعد ذلك قومي بوضع الترمس في ماء مغلي في حلة كبيرة حتي تمام السلق .

في بوله كبيرة قومي بوضع عصير الليمون مع الكمون والملح والشطة حسب الرغبة وضعي عليهم كمية بسيطة من الماء وقلبيهم .

قومي بوضع الترمس في الخلطة التي قمنا بتحضيرها سوياً وأضيفي كمية كبيرة من الماء حتى يتم تغطية كل كمية الترمس .

ضعي قشر الليمون المعصور مع الخليط .

اتركي الترمس بالخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة لتحصلي علي افضل نتيجة .

