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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل سيلتزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور بعد رفعه لـ 6000 جنيه؟

أجور
أجور

رد علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، على سؤال :"هل سيلتزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدني للأجور بعد رفعه لـ 6000 جنيه؟".


وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، اليوم الإثنين، أن هذا قرار ملزم للقطاع الخاص ولا يوجد فيه أي اجدال، مضيفا أنه هناك بعض استثناءات سيتم دراستها بناءا على الوضع المالي للمؤسسة والشركات.


وتابع علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك قلة لا يلتزمون بهذا القرار، وهناك قطاعات ورجال أعمال كثيرون ملتزمين بهذه القرارت.

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