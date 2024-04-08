برلمانية: كلمة السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية تميزت بالمصارحة والمكاشفة

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، تميزت بالمصارحة والشفافية واستعرضت التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتضمنت الإنجازات وما تحقق خلال السنوات الماضية لافتة ان حفل إفطار الأسرة المصرية أصبح تقليد متبع كل عام وبحضور الرئيس السيسي ودائما حوار من القلب لكافة فئات المجتمع المصري والممثلة في حفل الأفطار.



وأشارت " نبيه " إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي علي إستكمال الحوار الوطني يعكس انحيازه إلي المضي قدم في تنفيذ المخرجات عن الحوار بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن موضحة أن الحكومة تقوم بتنفيذ التوصيات الخارجة عن الحوار وكان ذلك واضحاً في لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار منذ أيام .

وأشارت " نبيه" إلي حرص الرئيس السيسي بالتأكيد علي الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية والعمل علي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرةمؤكدة إلي ان القيادة السياسية حريصة علي دعم القطاع الخاص .



وأشارت " نبيه" أن الرئيس السيسي ، حريص علي دعم الفئات الأولي بالرعاية خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ، حيث تم زيادة برنامج تكفل وكرامة مؤكدة غلي حريص الرئيس علي توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

وأكدت " نبيه" إلى أن الشعب المصري كافة يقف خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لتجاوز كافة التحديات ولاسيما في ظل ظرف إقليمي ودولي دقيق يستدعي تحمل الجميع مسئولياته تجاه وطنه.