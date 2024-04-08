3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

تحاول كل سيدة تعطير منزلها قبل العيد وبعد تنظيف ولذلك نقدم لك طرق مختلفة لتعطير بيتك بأقل تكلفة.

فمن أكثر الطرق التقليدية في تعطير المنزل هو الشموع المعطرة أو الفواحة، ولكن هناك طرق أسهل وأقل تكلفة وطبيعية أكثر مثل تعطير المنزل بالزيوت العطرية وهي طريقة عملية لأنها تنشر الرائحة بسرعة.

وهناك طريقة سهلة جداً يمكنك جلب بخاخة ماء وإضافة أي زيت عطري مفضل مثل زيت الياسمين أو اللافندر أو حتي ماء الورد، وعند كل استخدام يجب تحريك البخاخة جيدا.ً

كما يمكن استخدام نوع بخور جيد وكل ماعليك وضع البخور بكل غرفة وإغلاقها حتي تمتلئ برائحة البخور وعدم فتح النوافذ لمدة لاتقل عن ساعتين للحفاظ علي رائحة منزلك بالبخور .