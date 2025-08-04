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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع رئيس الجالية المصرية بأمريكا لبحث سبل تقديم دعم خدمات النقل الجوي

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السيد رأفت صليب عوض، رئيس الإتحاد العام للمصريين بأمريكا، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز جسور التعاون مع أبنائها بالخارج، وتزامنًا مع إنطلاق فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت شعار (من كل مكان.. مصر العنوان)


شهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالجالية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها خدمات النقل الجوي، حيث أبدى الوفد الزائر إشادته بالتطور اللافت الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري، لا سيما فيما يتعلق بتوسعة شبكة الخطوط الجوية المباشرة، وجودة الخدمات المُقدمة، والتيسيرات التي توفرها مصر للطيران للمسافرين من وإلى الولايات المتحدة.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد أهمية دراسة تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ومدينة لوس أنجلوس، في ضوء الكثافة العددية للجالية المصرية المقيمة بالولايات المتحدة، والحاجة إلى مزيد من الخطوط المباشرة التي تسهم في تسهيل حركة السفر والربط المستمر مع الوطن الأم بما يشجع السياحة والإستثمار .

من جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني أن قطاع الطيران المدني المصري يُمثّل جسرًا استراتيجيًا يُعزز الارتباط بين الوطن وأبنائه بالخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة تطوير شاملة تستهدف توسيع شبكة الربط الجوي مع الوجهات ذات الأولوية للجاليات المصرية .

وأضاف الحفني أن مصر للطيران بصدد استلام طائرات جديدة بعيدة المدى من طراز "إيرباص A350" مع بداية العام القادم، وهو ما يُتيح التوسع في تشغيل خطوط مباشرة إلى مدن مثل لوس أنجلوس، بما يُلبّي الطلب المتزايد، ويرفع كفاءة التشغيل، ويخدم مصالح المصريين بالخارج.

كما شدد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع مُمثلي الجاليات المصرية حول العالم، مؤكدًا أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحويل مقترحاتهم إلى خطوات عملية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع مستوى الخدمات، بما يعكس مكانة مصر وريادتها في مجال الطيران المدني.

ومن جانبه، أعرب السيد رأفت صليب عوض عن بالغ شكره وتقديره للدكتور سامح الحفني على استقباله واستماعه لمقترحات ومطالب الجالية، مُثمنًا ما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من نقلة نوعية واضحة، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات التي تسهم في دعم انتمائهم وارتباطهم الدائم بمصر.

وزير الطيران الجالية المصرية بأمريكا وزارة الطيران مصر للطيران

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