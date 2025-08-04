مسيرات للعاملين بالتعليم جنوب سيناء للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ

نظم العاملون في التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، مسيرات حاشدة في كافة مدن المحافظة، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، في مشهد حضاري يعكس الوعي السياسي.

واتجهت هذه المسيرات نحو اللجان الانتخابية بكل مدينة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشاد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بحرص جميع العاملين بالتربية والتعليم على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكداً أن مشاركتهم الإيجابية تعكس حالة الوعي السياسي لهم، وحرصهم على استقرار الوطن.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.