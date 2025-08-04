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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
عزة عاطف

في سوق السيارات الـSUV الذي يشهد تنوعًا متسارعًا، تُعد كل من هافال H9 وجيتور T2 من الخيارات الصينية البارزة التي تقدم مزجًا بين الرحابة، التصميم العصري، والقدرة على خوض المغامرات. لكن أيهما الأنسب لك؟ إليك مقارنة تفصيلية تسهّل عليك القرار.


 

تصميم هافال H9 وجيتور T2

هافال H9 تأتي بتصميم محافظ يعكس الهيبة والاعتمادية، وهي مزودة بسبعة مقاعد، ما يجعلها مناسبة للعائلات الكبيرة والرحلات الطويلة. 

تمنحها أبعادها الكبيرة حضورًا فخمًا على الطريق، حيث تتفوق بالطول والارتفاع، ما يوفر رؤية قيادة أفضل وشعورًا بالثبات.

أما جيتور T2، فتتبنى فلسفة تصميم أكثر جرأة وعصرية، بتوقيع المصمم السابق في بورشه، "هاكان ساراج أوغلو". 

وهي بخمسة مقاعد فقط، لكنها أعرض من H9، مما يضيف لمسة شبابية ورياضية. كما أن زاوية مغادرتها الأعلى تمنحها مرونة أفضل في الطرق الوعرة الخفيفة.

ورغم تقارب الخلوص الأرضي بين السيارتين، إلا أن H9 تتفوق في عمق الغوص بالمياه، ما يعكس توجهها الواضح نحو المغامرات الجادة والتضاريس القاسية.


 

المواصفات الفنية

تعتمد هافال H9 على محرك 4 سلندر تيربو بقوة 214 حصان، مقترن بناقل حركة من 8 سرعات من ZF، مع نظام دفع رباعي حقيقي يتضمن دفلوك أمامي وخلفي وأنماط قيادة متعددة، منها وضعية 4L للطرق الصعبة.

أما جيتور T2، فتقدم محركًا أقوى بقوة 254 حصان، مع ناقل DCT من 7 سرعات ونظام دفع كلي ذكي (AWD)، لكنه لا يتضمن دفلوك، مما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق العادية أو الوعرة الخفيفة.

بالتالي، من حيث القدرات الوعرة، H9 أكثر تفوقًا، في حين أن T2 تناسب الاستخدام اليومي والسفر الخفيف دون التضحية بالأناقة أو القوة.

من حيث المساحة الداخلية، تتفوق هافال H9 بوضوح. عند طي المقاعد، توفر سعة تخزين تصل إلى 1814 لتر، مقابل 1500 لتر في جيتور T2. حتى مع استخدام جميع المقاعد، H9 تبقى أكثر رحابة، بسعة 791 لتر مقابل 475 لتر فقط في T2.

وهذا الفارق يعكس توجه H9 نحو الاستخدام العائلي الثقيل، بينما T2 تلبي احتياجات العائلات الصغيرة أو الأفراد الباحثين عن سيارة SUV مدمجة وأنيقة.

تأتي كلتا السيارتين بتجهيزات فاخرة، منها الشاشات الكبيرة (14.6 إنش في H9 و15.6 إنش في T2)، المقاعد الجلدية، أنظمة التدفئة والتبريد، والشاحن اللاسلكي. 

لكن H9 تتميز بوجود ميزة المساج للسائق، وهي لمسة راقية ترفع مستوى الراحة في الرحلات الطويلة.

أنظمة الأمان ومساعدة السائق

الجانبان متكافئان تقريبًا، إذ توفر كل من H9 وT2 أنظمة أمان متقدمة مثل:

  • 6وسائد هوائية
  • كاميرات رؤية شاملة
  • حساسات أمامية وخلفية
  • نظام كبح تلقائي
  • مثبت سرعة ذكي
  • مساعد الزحام
  • تنبيهات الخروج عن المسار

ما يعني أن كلا الطرازين يضعان السلامة ضمن الأولويات، بغض النظر عن أسلوب القيادة.

الفئات والأسعار

  • هافال H9 متوفرة بفئتين:
  • فئة MID بسعر 127,200 ريال
  • فئة HIGH بسعر 142,200 ريال


أما جيتور T2، فتأتي أيضًا بفئتين:

  • Comfort بسعر 124,990 ريال
  • Luxury بسعر 139,999 ريال
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