قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشري سارة.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق لهذا السبب| اعرف الكيلو بكام؟

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
شيماء مجدي

شهدت أسعار اللحوم بالأسواق انخفاضا ملموسا مقارنة بفترات الارتفاع السابقة ، ويصل هذا الانخفاض إلى 20% ، وذلك عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك .

مشروعات لزيادة اللحوم

 

ويرجع ذلك الانخفاض إلى عدة أسباب لعل أبرزها المجهودات الكبيرة التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية من مشروعات ساهمت فى زيادة الانتاجية مثل المشروع القومى للبتلو ، ومشروع تحسين السلالات ، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات الممكنة للمربيين وتقديم الدعم لهم .

كما قامت وزارة الزراعة بدعم صغار المربيين مما شجع المربي على العودة للتربية مرة أخري ، ذلك غير حملات التحصين المجانية والقوافل الطبية التى تطلقها وزارة الزراعة بهدف حماية الثروة الحيوانية .

إنتاج مصر من اللحوم

 

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة الدكتور طارق سليمان، أن إنتاج مصر من اللحوم وصل إلى حوالي 600 ألف طن خلال العام الجاري، وذلك بفضل جهود الدولة المصرية والمشروعات التي ترعاها وزارة الزراعة ومنها المشروع القومي للبتلو.

وقال سليمان خلال تصريحات له ، إن الدولة وفرت، بالتنسيق مع البنوك الوطنية، سواء البنك الزراعي المصري، أو البنك الأهلي المصري، تمويلا ميسرا بنسبة 5% لصغار المربين  للبتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف أن حجم التمويل للمشروع القومي للبتلو وصل حتى الآن إلى 9 مليارات و715 مليون جنيه، استفاد منه أكثر من 44 ألفا و900 مستفيد من قرى مبادرة "حياة كريمة"، لتربية وتسمين ما يزيد على 520 ألف رأس ماشية.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة انه لدى الوزارة 3 مشروعات قوميه ضخمه في مجال الثروه الحيوانيه تنفذها وزارة الزراعة والمشروع القومى للبتلو والذى يهدف لمنع ذبح العجول صغيرة الوزن من خلال توفير تمويلات ميسرة وقد بدأ المشروع بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه عام 2017

كما جّه هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، التحية لوزير الزراعة على تنفيذ أول مطالب الشعبة، والمتمثل في دعم الفلاح البسيط، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوات إيجابية ملموسة لصالح صغار المربين، خاصة من يمتلكون رأسًا أو رأسين من الماشية.

دعم الأعلاف

 

وأوضح عبدالباسط، في تصريحات تليفزيونية ، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، أن الوزارة قدمت تسهيلات في الحصول على الأعلاف المدعومة، مشددًا على أهمية ما تحقق بقوله: "أوجه رسالة لكل الفلاحين في مصر، بأن الحكومة ستوفر علفًا مدعومًا لصغار المربين، بشرط أن يتوجه المربي لتسجيل بهيمته في الوحدة البيطرية التابعة له." .

تراجع أسعار اللحوم

 

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أشار رئيس الشعبة إلى أن الأسعار شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 20% بعد عيد الأضحى، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود الكبير في السوق، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة، من بينها مشروعات التوسع الزراعي في منطقة شرق العوينات، وزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

واختتم عبدالباسط تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية، قائلاً: "سيأتي اليوم الذي نقلل فيه من الاستيراد، ويكون لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم والإنتاج المحلي الكافي.".

أسعار اللحوم اليوم 

 

اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم

عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو

اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو


 اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو


 اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو


 وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو


 عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو


 الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو


 اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو


 أسعار اللحوم المستوردة:


 اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو


 اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو


 اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو

اللحوم أسعار اللحوم أسعار اللحوم اليوم تراجع اسعار اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

ترشيحاتنا

الاعلى للاعلام

رئيس الأعلى للإعلام: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وحق دستوري

جانب من الاجتماع

تسهيل صرف المستحقات المالية للمعلمين عبر مكاتب البريد

انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الشباب يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد