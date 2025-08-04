بشري سارة.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق لهذا السبب| اعرف الكيلو بكام؟

شهدت أسعار اللحوم بالأسواق انخفاضا ملموسا مقارنة بفترات الارتفاع السابقة ، ويصل هذا الانخفاض إلى 20% ، وذلك عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك .

مشروعات لزيادة اللحوم

ويرجع ذلك الانخفاض إلى عدة أسباب لعل أبرزها المجهودات الكبيرة التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية من مشروعات ساهمت فى زيادة الانتاجية مثل المشروع القومى للبتلو ، ومشروع تحسين السلالات ، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات الممكنة للمربيين وتقديم الدعم لهم .

كما قامت وزارة الزراعة بدعم صغار المربيين مما شجع المربي على العودة للتربية مرة أخري ، ذلك غير حملات التحصين المجانية والقوافل الطبية التى تطلقها وزارة الزراعة بهدف حماية الثروة الحيوانية .

إنتاج مصر من اللحوم

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة الدكتور طارق سليمان، أن إنتاج مصر من اللحوم وصل إلى حوالي 600 ألف طن خلال العام الجاري، وذلك بفضل جهود الدولة المصرية والمشروعات التي ترعاها وزارة الزراعة ومنها المشروع القومي للبتلو.

وقال سليمان خلال تصريحات له ، إن الدولة وفرت، بالتنسيق مع البنوك الوطنية، سواء البنك الزراعي المصري، أو البنك الأهلي المصري، تمويلا ميسرا بنسبة 5% لصغار المربين للبتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف أن حجم التمويل للمشروع القومي للبتلو وصل حتى الآن إلى 9 مليارات و715 مليون جنيه، استفاد منه أكثر من 44 ألفا و900 مستفيد من قرى مبادرة "حياة كريمة"، لتربية وتسمين ما يزيد على 520 ألف رأس ماشية.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة انه لدى الوزارة 3 مشروعات قوميه ضخمه في مجال الثروه الحيوانيه تنفذها وزارة الزراعة والمشروع القومى للبتلو والذى يهدف لمنع ذبح العجول صغيرة الوزن من خلال توفير تمويلات ميسرة وقد بدأ المشروع بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه عام 2017

كما جّه هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، التحية لوزير الزراعة على تنفيذ أول مطالب الشعبة، والمتمثل في دعم الفلاح البسيط، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوات إيجابية ملموسة لصالح صغار المربين، خاصة من يمتلكون رأسًا أو رأسين من الماشية.

دعم الأعلاف

وأوضح عبدالباسط، في تصريحات تليفزيونية ، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، أن الوزارة قدمت تسهيلات في الحصول على الأعلاف المدعومة، مشددًا على أهمية ما تحقق بقوله: "أوجه رسالة لكل الفلاحين في مصر، بأن الحكومة ستوفر علفًا مدعومًا لصغار المربين، بشرط أن يتوجه المربي لتسجيل بهيمته في الوحدة البيطرية التابعة له." .

تراجع أسعار اللحوم

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أشار رئيس الشعبة إلى أن الأسعار شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 20% بعد عيد الأضحى، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود الكبير في السوق، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة، من بينها مشروعات التوسع الزراعي في منطقة شرق العوينات، وزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

واختتم عبدالباسط تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية، قائلاً: "سيأتي اليوم الذي نقلل فيه من الاستيراد، ويكون لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم والإنتاج المحلي الكافي.".

أسعار اللحوم اليوم

اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم

عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو

اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو



اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو



اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو



وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو



عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو



الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو



اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو



أسعار اللحوم المستوردة:



اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو



اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو



اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو