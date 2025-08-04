استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

شهدت أسعار اللحوم الحمراء – سواء البلدية أو المستوردة – استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 اغسطس 2025 ٠



أسعار اللحوم البلدية:





اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم





عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو





اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو



اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو



اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو



وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو



عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو



الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو



اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو



أسعار اللحوم المستوردة:



اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو



اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو



اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو



ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعاتالاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين٠