بعد الزيادة.. أسعار جميع أنواع السجائر في مصر اليوم

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسعار السجائر اليوم بكل أنواعها، وذلك بعد زيادة أسعار السجائر مؤخراً بعد مشروع تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

زيادة أسعار السجائر رسمياً

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر، أمس، عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأسواق المصرية.



الأسعار الجديدة تشمل العلامات التجارية «ميريت» و«مارلبورو» و«L&M»، بالإضافة إلى منتجات التبغ المُسخن «HEETS» و«TEREA" .

اسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان

قائمة أسعار السجائر اليوم كما أعلنتها الشركة الشرقية للدخان كالتالي:

- أسعار السجائر البوكس 38.75 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 38.75 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 38.75 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 38.75 جنيه

- أسعار السجائر بوسطن / بلمونت 38.75 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا سوبر 38.75 جنيه

- أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 38.75 جنيه

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 38.75 جنيه

- أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 38.75 جنيه

اسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم

- أسعار السجائر اليوم، لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها تصل إلى 95 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، مارلبورو «Marlboro» بأنواعها تصل إلى 84 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها تصل إلى 74 جنيهًا.

- أسعار السجائر اليوم، ال أند ام «L&M» بأنواعها تصل إلى 69 جنيها في مصر.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا في مصر.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

- أسعار السجائر ميريت: 95 جنيهًا للعلبة.

- أسعار السجائر كامل أصفر/ أزرق: 65 جنيهًا للعلبة.

- أسعار السجائر كامل أكتيفيت: 68 جنيهًا للعلبة.