كشف لغز مقتل فرد أمن بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات باستقبالها (فرد أمن إدارى ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم وتوفى عقب وصوله.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط بحدوث مشاجرة بين المجنى عليه و(عاطل ، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) أطلق خلالها عيار نارى تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم (بندقية خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.