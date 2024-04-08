للخلاف على أولوية المرور.. عاملان ينهيان حياة آخر في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح نافذ بالجسم وتوفـى حال إسعافه.

بالانتقال وبسؤال والده اتهم (عاملان "يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية") بارتكاب الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلاف حول أولوية المرور بدائرة المركز.. قاما على أثرها المتهمان بالتعدى على المتوفـى بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.