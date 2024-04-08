لبحث سبل التعاون.. رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في إطار مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص إدارة الجامعة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق الصالح العام لطلاب الجامعة ، تماشيا مع توجيهات وتوصيات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالشباب وإعداد الكوادر الشبابية القادرة على خدمة مجتمعها ووطنها.



وأضاف " الجيزاوي " أن بحث سبل التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية يأتى فى إطار الإهتمام بالشباب نظراً لكونهم أساس التطوير الذي ننشده من خلال تطوير قدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم ليكونوا عناصر بناءة في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في كافه المجالات تحقيقا لرؤية واستراتيجية الدولة 2030 نحو بناء ورفع كفاءه الانسان المصري وتنمية الشخصية المتكاملة للنشء والشباب .



من جانبه أعرب الدكتور محمود الصبروط عن سعادته بإستمرارية التعاون والتنسيق بين جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتنفيذ مختلف الأنشطة والفعاليات والمبادرات .