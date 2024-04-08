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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل العيد.. الداخلية تضبط مخدرات بـ 6.5 مليون جنيه في الجيزة

صدى البلد

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة ثلاث عناصر إجرامية بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (ثلاث عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (رابع 6 أكتوبر ، الأهرام) بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - بدائرة قسم شرطة رابع 6 إكتوبر) .. وبحوزتهما (7500 قرص مخدر – 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الكوكايين – سيارة – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- بدائرة قسم شرطة الأهرام) .. وبحوزته (9 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس). 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (6,5 مليون جنيه) تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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IMG_1651
اجهزة الامن الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر المخدرات المواد المخدرة مخدر الكوكايين

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