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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل عيد الفطر .. إحباط ترويج 186 طن أسماك مجمدة ومدخنة فاسدة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط (المسئولين عن مصنعين - كائنين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) لإنتاجهم الأسماك المدخنة مستخدمين خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين تمهيداً لطرحها فى الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بالمصنعين المشار إليهما على ( 170 طن أسماك مجمدة – 16 طن أسماك مدخنة جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية أسماك مجمدة أسماك مدخنة الجرائم التموينية شرطة التموين وزارة الداخلية

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