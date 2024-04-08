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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نستقبله مزودين بنفحات شهر القرآن.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

صدى البلد

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

جاء بها : بمشاعر ملؤها التوقير والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. أن نبعث لسيادتكم بأسمى معانى التهنئة مقرونة بأصدق التمنيات .. ونحن نستقبل هذه المناسبة مزودين بنفحات شهر القرآن التى تُعلى فى النفس قيم الإيثار والعطاء والفداء .. نتوجه للمولى العزيز القدير بالدعاء أن يجعله عيد خير وبركة على مصرنا الغالية .. وأن يعيده علينا وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالآمان والإستقرار .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة .. وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن .. حاضرةً ونافذة .. وكل عـام وسيادتكم بخـير .

الأمان والاستقرار الرئيس السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة هيئة الشرطة

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