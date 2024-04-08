في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يدين الاعتداء على الحكم محمد معروف

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًا يدين ويستنكر فيه الأحداث التي وقعت خلال مباراة فريق أبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والتي شهدت اعتداءات على الحكم الدولي محمد معروف.

وجاء في البيان أن اتحاد الكرة المصري أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدين ويشجب هذه الأعمال العنيفة التي استهدفت الحكم معروف، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل في الواقعة.

وأكد البيان أن الحكام يجب أن يحظوا بالحماية والاحترام داخل وخارج الملعب، وأن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تحدث في البطولات الكروية، خاصة في البطولة القارية ككأس الكونفدرالية التي تتمتع بسمعة دولية عالية.

وأضاف البيان أن اتحاد الكرة المصري يثق في قدرة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على التعامل بحزم مع هذه الأمور، وضمان سلامة الحكام وحمايتهم من أي اعتداءات مستقبلية.

وفي الختام، أعرب البيان عن أمل اتحاد الكرة المصري في أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وضمان أن يتمتع الحكام بالأمان والاحترام الذي يستحقونه.