اتحاد الكاراتيه يستعد لاستضافة البريميرليج بالقاهرة ومعسكر دولي يسبق البطولة

تجري الاستعدادات على قدم وساق داخل الاتحاد المصري للكاراتيه لاستضافة بطولة الدوري العالمي ”البريميرليج“ للكبار والمقررة إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل المقبل على صالة ستاد القاهرة الدولي.

وأعلن الاتحاد المصري للكاراتيه عن تنظيم معسكر دولي يسبق البطولة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل بمشاركة تركيا، وكرواتيا، وروسيا، وامريكا بالإضافة إلى مصر، وذلك لاتاحة الفرصة للاعبي المنتخب المصري في زيادة الخبرات عن طريق التدريب مع المدارس المختلفة استعدادًا لبطولة البريميرليج وباقي بطولات الموسم.

ويشارك في بطولة البريميرليج أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان، وتمنح البطولة نقاط هامة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أنه من المتوقع مشاركة ما لا يقل عن 60 دولة، أي ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة، ومن المنتظر مشاركة المنتخب المصري بـ 10 لاعبين و 10 لاعبات على نفقة الاتحاد، من أصل 32 لاعبًا لهم الحق في المشاركة.

وينظم الاتحاد الدولي للكاراتيه 4 بطولات بريميرليج، الأولى في فرنسا ثم تركيا والثالثة في مصر، والرابعة في المغرب، وتعد هذه البطولات ذات أهمية كبرى حيث أنها أصبحت مؤهلة لبطولة العالم 2025 والمقرر إقامتها في مصر ولذلك أضاف الاتحاد الدولي شعار ”الطريق إلى القاهرة“ في كل بطولات البريميرليج التي تنظم.

وأوضح الدهراوي: "بالإضافة لاستضافة مصر لبطولات البريمييرليج سنويا، وبعد النجاح التنظيمي الكبير على مدار سنوات، منح الاتحاد الدولي لمصر شرف استضافة بطولة العالم 2025 والتي ستقام لأول مرة بنظام التأهيل من التصنيف العالمي، الاتحاد الدولي يقوم بالدعاية لبطولة العالم المقررة في مصر 2025 بوضع عبارة "الطريق الى القاهرة" على جميع بدل اللاعبين في البطولات الدولية المصنفة وكذلك على جميع البانرات وأساليب الدعاية، مما يصب في مصلحة الدولة المصرية".

وعقد الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي اجتماعاً مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بحضور الدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية ونائب رئيس شمال إفريقيا، مراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية، عبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخب مصر للكبار، هانى قشطة مدرب منتخب مصر للسيدات كوميتية، جمعة سلامة المدير الفني لمنتخب مصر للشباب والشابات، اشرف الجزار المدير الإداري للمنتخبات الوطنية.

و تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات النهائية لاقامة المعسكر الدولي الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التوقيت الزمني المناسب لإقامة تصفيات المنتخب الوطني لانتقاء أفضل العناصر لتمثيل مصر فى البطولات الدولية خلال الفترة القادمة.