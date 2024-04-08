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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

من داخل مركز السيطرة..

محافظ أسوان يطمئن لجاهزية المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر المبارك

مركز السيطرة بأسوان
مركز السيطرة بأسوان

اطمئن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على جاهزية المراكز والمدن لإستقبال عيد الفطر المبارك ، والإستعداد الجيد والمتميز لتهيئة الأجواء الإحتفالية أمام مواطنى المحافظة للإستمتاع بأيام العيد

وأثناء متابعة ونقل الحدث لاسلكياً من داخل المركز عبر أجهزته الحديثة والمتطورة بواسطة رؤساء المدن ونوابهم ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد أحمد عز المشرف على المركز. 

 

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مركز السيطرة 

شدد اللواء أشرف عطية على مسئولى المحليات بضروة تكثيف الجهود ، ومواصلة العمل ليل نهار بكافة المناطق والأحياء السكنية ، مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات ، وتنفيذ أعمال تهذيب وقص وتقليم الأشجار والمسطحات الخضراء بها ، وصيانة دورات المياه لإضفاء اللمسات الحضارية أمام مواطنى المحافظة وزائريها للإحتفال بعيد الفطر المبارك وسط البانوراما الجمالية التى تشهدها مختلف المدن والمراكز. 

ووجه المحافظ بأن يتم تكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع وبين التجمعات السكنية وأماكن الإحتفالات ، وهو الذى يتكامل مع رفع كفاءة وتهيئة الطرق المؤدية لساحات صلاة العيد بإجمالى 50 ساحة ، وأيضاً للمساجد بواقع 800 مسجد. 

وكلف أشرف عطية بأن يتكامل مع ذلك بإستمرار المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من توافر السلع الغذائية ، والمرور على الأسواق والمخابز ، والإطمئنان على إنتظام عمل المعارض لسد إحتياجات المواطنين وعرضها بأسعار مخفضة. 

مشدداً على تكثيف الحملات المرورية لتحقيق أقصى سيولة بالشوارع والميادين وعدم حدوث أى تكدس ، فضلاً عن جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف ، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، ورفع درجة الإستعداد القصوى بها للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة .

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