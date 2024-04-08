تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لليوم الثلاثين من رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الثلاثاء ، فى اليوم الثلاثون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 9/4/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة و 9 دقيقة ( 04:09 ص ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان ليوم الثلاثاء الموافق 9/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

اذان الفجر

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:09 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:33 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:50 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:18 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:07 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:22 مساءً.