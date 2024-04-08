نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد موعد العملية العسكرية لاجتياح رفح والتخلص من حماس.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال كلمه ألقاها في فيديو له عبر حسابه على منصة إكس، باجتياح رفح، لافتا إلى أن موعد تنفيذ العملية العسكرية قد تحدد بالفعل.

وقال نتنياهو في الفيديو: "حددت تاريخ لدخول رفح اذا فشلت المفاوضات في وقف إطلاق النار وتبادل الأسري مع حركة حماس".

وأضاف: "لقد تلقيت اليوم تقريراً مفصلاً عن مفاوضات القاهرة، ونحن نعمل طوال الوقت لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة وتحقيق النصر الكامل على حماس".

وتابع نتنياهو: "هذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك"، مشيرا إلى أن هذا سيحدث وهناك موعد.

https://x.com/netanyahu/status/1777380259131789536