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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد العملية البرية في رفح |إعلان عاجل من رئيس الوزراء الإسرائيلي

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن موعد العملية البرية في رفح الفلسطينية تحدد دون الإعلان عنه .

وفي سياق متصل قال محمد جمال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر كرم أبو سالم الحدودي، إنّ الدولة المصرية مستمرة في جهودها لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ عانى ويلات الحرب من العدوان الإسرائيلي.

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نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

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موعد العملية البرية في رفح |إعلان عاجل من رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأضاف "جمال"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "العدوان أسفر حتى الآن على ما يزيد عن 32 ألف شهيد و75 ألف جريح، وهناك خطوات تتخذها الحكومة والسلطات الإسرائيلية لعرقلة وتقليل دخول تلك المساعدات من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني، لكن الدولة المصرية مصرة على إدخال هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها أشد احتياج".

الوزراء الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي العملية البرية رفح الفلسطينية معبر كرم أبو سالم الحدودي

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