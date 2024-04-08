عمرو الليثي ينظم مسابقة معلوماتية لعمال الطرق ويكرمهم بجوائز نقدية

نظم الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة مسابقة معلوماتية لعدد من عمال الطرق بمشروع 74 في شبرا ملس بمحافظة الغربية وكرم المشاركين بجوائز نقدية.

ويربط مشروع الطرق الحيوي بين أربعة مراكز في محافظة الغربية. وتضمن الأسئلة ألغازا ومعلومات عامة وتاريخية،

وقدم لكل إجابة صحيحة مكافأة قدرها ألف جنيه، ليصل إجمالي الجوائز إلى عشرة آلاف جنيه. ومن بين الأسئلة معلومات عن تاريخ حرب أكتوبر، وموقع مصر الجغرافي، وأسماء رموز وطنية مثل الجراح العالمي مجدي يعقوب، وألغاز مثل الشيء الذي له أربع أرجل ولا يتحرك لتكون الإجابة: الكرسي.