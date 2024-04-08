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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حلقة خاصة لمصطفى شعبان وأبطال المعلم مع عمرو الليثي فى عيد الفطر

مصطفى شعبان وعمرو
مصطفى شعبان وعمرو الليثي

يحل الفنان مصطفى شعبان ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي فى حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس فى عيد الفطر القادم.

ويستضيف أيضا الإعلامي عمرو الليثي خلال الحلقة كل من سهر الصايغ ومنذر رياحنه وباقى فريق عمل المسلسل للاحتفال معهم بنجاح المعلم.

 

انتهاء تصوير المعلم

وانتهى أول أمس السبت المُخرج مرقس عادل من تصوير مسلسله «المعلم»، للنجم مصطفى شعبان، والذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي 2024، والذي يلعب فيه النجم مصطفى شعبان شخصية تاجر في سوق السمك يدخل في صراعات مع المعلمين المسيطرين على السوق.

 

وقال المُخرج مرقس عادل في تصريحات صحفية، أن المسلسل استغرق تصويره فترة طويلة، نظرًا للظرف الطارئ الذي تعرض له المسلسل بعد حريق اللوكيشن في ستوديو الأهرام، لكن الحمد لله تداركنا الأمر وانتهينا من التصوير على خير، مضيفًا أنه سعيد بتصدر المسلسل لمؤشرات محركات البحث طوال الشهر الكريم، بالإضافة لردود الأفعال الإيجابية التي تصله من المقربين.

 

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

 

عمرو الليثي مصطفى شعبان واحد من الناس

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