فودة يشهد مأدبة إفطار الأسرة السيناوية بمشاركة 1000 فرد

شهد الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، مأدبة إفطار الأسرة السيناوية السنوية، بمشاركة 1000 فرد يمثلون جميع طوائف المجتمع السيناوي، والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، بالحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ.



وقال المحافظ أن الغرض من إقامة المأدبة، هو ترسيخ مبدأ الأسرة، والوحدة الوطنية، مؤكدا على حرصه على أن تضم المأدبة كافة فئات وطوائف المجتمع السيناوي وأيضا أسر الشهداء من أبناء سيناء.



وأكد أن وحدة المجتمع السيناوي هي أهم ما تميزه، مشيدا بدور أهالي سيناء في المساهمة بشكل إيجابي في خطة التنمية التي تجري على أرض المحافظة، لافتا إلى أن المرأة تعد نموذجا فريدا في العمل والإنتاج.



وقدم المحافظ التهنئة لجميع الحضور، ومواطني المحافظة بحلول عيد الفطر المبارك.