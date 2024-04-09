عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

دوللي شاهين تحتفل
دوللي شاهين تحتفل بكليبها

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا. 

وشهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك. 

 

كليب دوللي شاهين الجديد

كشفت الفنانة دوللي شاهين، موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات، التي انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب. 

وقالت دوللي شاهين في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إنه ينتظر طرح كليب ست البنات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ثالث أو رابع أيام عيد الفطر المبارك. 

 

كليب ست البنات

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز والمخرج مؤمن يوسف، وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدآ لعرضه قريبآ

 

أعمال دوللي شاهين

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريباً في صالات السينما، وهو من بطولة دوللي شاهين، وأحمد سلامة، وابرام سمير، ومحمد عظيمة، وإخراج احمد صالح. 

 

أغاني دوللي شاهين 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن»، وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع  "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللي شاهين تحتفل بكليبها
دوللى شاهين الفنانة دوللي شاهين كليب دوللي شاهين كليب ست البنات اعمال دوللى شاهين أغانى دوللى شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

حريق هائل بعقار أمام محطة رمسيس ..فيديو

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

موضوعات متعلقة

من عاب ابتلى.. روتانا تطرح برومو أغنية أروى

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. رانيا يوسف تتشاجر مع ابنتها بسبب حبيبها

بيع كل تذاكر حفل عيد الفطر لـ مي فاروق ونواف الجبرتي في جدة

مسلسل رحيل الحلقة 13.. أحمد صلاح حسني يتشاجر مع شقيقه

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. رانيا يوسف تبيع نصيبها بالشركة

حبة ذكريات.. ميادة الحناوي تنتظر طرح أغنية جديدة لها

منة فضالي: مشاركتى فى محارب إنقاذ موقف وبكيت بسبب محمد إمام

طلاق ساشا بارون كوهين وإيسلا فيشر بعد 14 عامًا

ترشيحاتنا

دعاء الليلة الأخيرة من رمضان للرزق.. اللهم أعوذ بك من الفضيحتين

مضاعفة التعويض في جريمة تهريب البضائع بهذه الحالات طبقا لقانون الجمارك الجديد

بمميزات ممتازة وسعر على قد الإيد.. أوبو تستعد لإطلاق Oppo A3 Pro

بالسعر القديم .. نيسان تقدم قشقاي 2025 في مصر

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

حريق هائل بعقار أمام محطة رمسيس ..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

يحدث الآن .. اعرف تأثير الكسوف الكلي على الحالة النفسية

فيديو

إياد نصار يكشف سر اختيار مهنة طبيب التخدير فى مسلسل صلة رحم

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ