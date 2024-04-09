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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باستثمارات 220 مليون دولار.. أحمد موسى يعرض تقريرا عن إطلاق مشروع فندق فيرمونت

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا تلفزيونيا عن إنشاء فندق فيرمونت بمشروع "صن كابيتال"، وهو أحد أهم المشروعات السكنية بغرب القاهرة.


وأظهر التقرير فعاليات حفل إطلاق المشروع، والذي يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتقديم خدمات استثنائية في قطاع الضيافة في مصر، احتفلت "عربية للفنادق" – إحدى شركات مجموعة عربية- المطور العقاري الرائد للمشروعات السكنية والمراكز التجارية والإدارية- بالبدء في إنشاء فندق فيرمونت بمشروع "صن كابيتال"، وهو أحد أهم المشروعات السكنية بغرب القاهرة.

وحضر الاحتفال عددًا من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب من بينهم: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والبرلمانية نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والنائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة النواب، وفرانك نابلسي نائب لرئيس قطاع العمليات لمجموعه فنادق أكور والمدير العام لفيرمونت.

يقام مشروع فندق فيرمونت صن كابيتال على مساحة 240 ألف متر مربع بموقع متميز داخل مشروع "صن كابيتال" بإطلالة على منطقة أهرامات الجيزة، ويبلغ حجم استثمارات الفندق 220 مليون دولار، ويتكون من مبنى فندقي يضم 500 غرفة فندقية متنوعة، ليصبح إضافة للطاقة الفندقية في مصر، ومبنى آخر يضم 650 شقة فندقية تدار من قبل علامة "فيرمونت التجارية"، وذلك للمرة الأولى مرة في مصر وتاريخ العلامة التجارية "فيرمونت"، كما يضم مبنى إداري لتلبية احتياجات العملاء، ومن المخطط الانتهاء من أعمال التشييد خلال 4 سنوات، على أن يتم الافتتاح التجريبي واستقبال الزوار خلال عام 2028.
تعليقًا على ذلك، قال المهندس طارق شكري، الرئيس غير التنفيذي لمجموعة عربية: "إن التعاون مع مجموعة فنادق فيرمونت العالمية يعزز مكانتنا في سوق الضيافة الدولية، ويجسد رؤية استراتيجية مدروسة ومتطورة في تحقيق النجاح والتميز، ويضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة، وهذه الشراكة هي جزء من رؤيتنا في تقديم مستويات عالية من الخدمة والجودة التي تلبي تطلعات العملاء، بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التعاون تفهم شركة عربية للفنادق لأهمية التميز والابتكار في تقديم الخدمات الفندقية، واستعدادها للتعاون مع العلامات التجارية العالمية ".

أحمد موسى أعضاء مجلس النواب اللواء خالد عبدالعال المشروعات السكنية فندق فيرمونت

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