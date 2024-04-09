قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بسرقة سيارة ربع نقل في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بسرقة سيارته "ربع نقل" بالجيزة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان - لهما معلومات جنائية) ، وإعترفا بإرتكابهما واقعة سرقة السيارة "محل الشكوى" وكذا سرقة سيارة أخرى بنطاق محافظة القاهرة وتصريفهما للسيارتين المستولى عليهما لدى عميليهما سيئى النية "أمكن ضبطهما والسيارتين".