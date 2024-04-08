كهربا يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمي إنبي

نجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى إنبي لتصبح النتيجة 2-1 للمارد الأحمر، بالمباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح كهبربا في تسجيل الهدف للأهلي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد هاني ليسددها بيمناه علي يسار الحارس.

ونجح يوسف لبيب في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء ليحولها في المرمي بقدمه على يسار مصطفي شوبير.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وإنبي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، ف شوط متوسط الأداء، بالمباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل كهربا الهدف الاول للنادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بعد عرضية متقنة من طاهر محمد طاهر ليسددها رأسية في مرمى إنبي.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لمباراة إنبي التي تقام في العاشرة من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وموديست.

ويجلس على دكة البدلاء:

محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس.

ويتقابل الفريقان اليوم، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري العام، تبدأ المباراة في تمام العاشرة مساء وتقام على استاد القاهرة.

ولعب الفريقان 41 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود إنبي للدوري العام موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 23 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في 7 مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي 78 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2033، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد أبو تريكة ومحمد بركات برصيد 7 أهداف لكل منهما، وعماد متعب برصيد 5 أهداف، ثم فلافيو أمادو وعلي معلول ومروان محسن برصيد 3 أهداف لكل منهم.