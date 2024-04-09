لكي يستمتع بالعيد.. 7 أنشطة يمكنك ممارستها مع طفلك

تحاول كل أم ان تجعل أطفالها يحبون قدوم العيد والاستمتاع به، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك القيام ببعض الأنشطة مع طفلك لكي يستمتع بعيد الفطر.

إليك سبعة أنشطة يمكنك القيام بها مع طفلك لكي يستمتع بعيد الفطر، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

أنشطة يمكنك القيام بها مع طفلك لكي يستمتع بعيد الفطر

صنع الحلوى: قوما بتحضير الحلوى المفضلة لديكما معًا، مثل الكعك العيد أو البسكويت. يمكنكما تزيينها بألوان وأشكال مختلفة لإضافة لمسة من المرح.

صنع البطاقات العيدية: استخدموا الألوان والقصاصات والملصقات لصنع بطاقات تهنئة خاصة بالعيد. يمكنكما كتابة رسائل محبة وتبادلها مع الأقارب والأصدقاء.

الزيارات العائلية: قوما بزيارة أفراد العائلة والأصدقاء واحتفلوا معهم بالعيد. قد يكون هناك تبادل للهدايا وتناول الطعام واللعب معًا.

اللعب بالألعاب التقليدية: استمتعا باللعب بألعاب تقليدية مثل الطاولة المغربية أو الكرة أو القفز على الحبل. هذه الأنشطة تعزز التفاعل والحركة وتساعد على بناء ذكريات جميلة.

القراءة معًا: اقرأ لطفلك قصصًا ممتعة عن العيد والتقاليد المرتبطة به. يمكنك أيضًا البحث عن كتب تعلمه عن قيمة الصداقة والعطاء في العيد.

صنع الحرف اليدوية: اجعلوا العيد ممتعًا بصنع الحرف اليدوية مثل تزيين القبعات أو صنع الأكاليل الزهرية. استخدموا المواد المتوفرة في المنزل ودعوا خيالكم يطير.

اللعب في المنتزه: اخرجوا في نزهة إلى المنتزه واستمتعوا بالألعاب الخارجية مثل الزحليقات والأرجوحة ولعب الكرة. يمكنكما أيضًا تنظيم نشاطات مشتركة مع الأطفال الآخرين في المنتزه.

تذكر أن الهدف الأساسي هو قضاء وقت ممتع مع طفلك وتعزيز الروابط العائلية في هذه المناسبة الخاصة، استمتعوا بالعيد معًا وتأكد من تلبية اهتمامات واحتياجات طفلك أثناء التنظيم للأنشطة .