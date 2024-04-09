بمواصفات جبارة.. موتورولا تتألق بهاتفها الجديد Motorola Edge 50 Pro

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتفها المميز Motorola Edge 50 Pro والذي يم عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها شاشة فائقة الجودة وكاميرا رئيسية دقة 50 ميجابكسل، مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.

ومن المتوقع أن تطلق موتورولا هاتفها Motorola Edge 50 Pro في الأسواق الأوروبية في 16 أبريل القادم، مع سعر يبلغ حوالي 699 يورو لإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من التخزين.

وسيأتي هاتف موتورولا Motorola Edge 50 Pro بشاشة من نوع OLED قياس6.7 بوصة وتردد 144 هرتز في الثانية، مع سطوع يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف موتورولا Motorola Edge 50 Pro نظام كاميرا خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل رئيسية مع ميزة OIS، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وثالثة تليفوتوجرافية مع زووم بصري 3x دقة 10 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف موتورولا Motorola Edge 50 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 7 Gen 3 SoC، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 125 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.