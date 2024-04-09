أتمنالك السعادة والنجاح.. شيري عادل تهنئ بيتر ميمي بعيد ميلاده

هنأت الفنانة شيري عادل ، المخرج بيتر ميمي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم ٩ مارس .

وكتبت شيري عادل عبر حسابها على انستجرام :" كل سنة وانت طيب دكتور بيتر ميمي واتمني لكً كل السعادة والنجاح ".



أبدت سوزان نجم الدين، سعادتها بردود الأفعال التي يحققها مسلسل الحشاشين ككل ودورها على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن العمل هو الأضخم والأهم في هذا الموسم الرمضاني.

وقالت سوزان نجم الدين، إن مسلسل الحشاشين حقق نقلة نوعية مبهرة للأعمال التاريخية في مصر والوطن العربي بفضل كل أدوات النجاح اللي تحققت في العمل من إنتاج ضخم أذال كل العقبات أمام مخرج هايل مثقف متميز له رؤية متفردة فالتعامل مع الفن والمهنة الى أبطال العمل وعلى رأسهم النجم الأكثر جماهيرية كريم عبد العزيز وبداية طبعا مع الكاتب العبقري عبد الرحيم كمال .

وأضافت سوزان نجم الدين أنها كانت سعيدة وفخورة بالعمل ضمن هذه التركيبة الناجحة وبالأخص تحت قيادة المخرج العالمي بيتر ميمي الذي أخرج شخصية ألينار من قلب سوزان بتوجيهاته وقيادته السلسة الذكية.



وشكرت سوزان الجمهور المصري الذي تعشقه على حد قولها لأنه متذوق للفن بشكل كبير ويعرف كيف يميز ويحب نجومه ليكون محفزا قوياً للإبداع وللتطور وللسعي دائماً لتقديم الأفضل.