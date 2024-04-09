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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

رسميا.. موعد صلاة العيد في جميع المحافظات

موعد صلاة العيد
موعد صلاة العيد

تصدر موعد صلاة العيد محرك البحث «جوجل»، بعدما أعلنت دار الإفتاء عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم، الثلاثاء 9 أبريل 2024، هو المتمم لشهر رمضان 2024، وأن يوم الأربعاء 10 من شهر أبريل 2024م هو أول أيام شهر شوال لعام 1445 هجريًّا.

أهلا بالعيد.. موعد صلاة عيد الفطر 2024 وفقًا للحسابات الفلكية وهذا موعد تحري هلال شوال 1445 - البديل
موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن مواعيد أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024، وذلك عقب إعداد الحسابات الفلكية ورؤية الهلال.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن اليوم، الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1445، وأن بعد غد، الأربعاء 10 أبريل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب الحسابات الفلكية، سيكون موعد الصلاة في القاهرة الكبرى 5.55 صباحًا.

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، بعدما استعدت المحافظات لصلاة عيد الفطر المبارك 2024، وفق التوقيتات والمواعيد التالية:

  • موعد صلاة العيد 2024 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحًا.
  • موعد صلاة العيد 2024 في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:58 صباحًا.
  • موعد صلاة العيد 2024 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحًا.
  • موعد صلاة العيد 2024 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.
  • موعد صلاة العيد 2024 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.
  • موعد صلاة العيد 2024 في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سانت كاترين في تمام الساعة 5:48 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الفطر 2024 في طابا في تمام الساعة 5:44 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شرم الشيخ في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمنهور في تمام الساعة 6:00 صباحًا.
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