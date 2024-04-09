رسميا.. موعد صلاة العيد في جميع المحافظات

تصدر موعد صلاة العيد محرك البحث «جوجل»، بعدما أعلنت دار الإفتاء عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم، الثلاثاء 9 أبريل 2024، هو المتمم لشهر رمضان 2024، وأن يوم الأربعاء 10 من شهر أبريل 2024م هو أول أيام شهر شوال لعام 1445 هجريًّا.

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن مواعيد أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024، وذلك عقب إعداد الحسابات الفلكية ورؤية الهلال.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن اليوم، الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1445، وأن بعد غد، الأربعاء 10 أبريل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب الحسابات الفلكية، سيكون موعد الصلاة في القاهرة الكبرى 5.55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، بعدما استعدت المحافظات لصلاة عيد الفطر المبارك 2024، وفق التوقيتات والمواعيد التالية: