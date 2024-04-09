بدون مجهود .. طريقة بسيطة لتنظيف السجاد قبل العيد

مع انتهاء فصل الشتاء وشهر رمضان وقبل العيد تستعد كل سيدة لإجراء بعض التعديلات المنزلية ومن أهمها تنظيف السجاد والمنزل إحتفالا بالعيد فهي تعتبر من الطقوس الأساسية فى أغلب المنازل .



إليك طريقة بسيطة لتنظيف السجاد قبل العيد بدون بذل مجهود كبير كشفت عنها خبيرة الإقتصاد المنزلى هبة محمد لصدى البلد.

طريقة بسيطة لتنظيف السجاد قبل العيد

استخدم مكنسة كهربائية: قم بتمرير المكنسة الكهربائية على السجاد بشكل جيد لإزالة الأتربة والشوائب السطحية.

استخدم مسحوق التنظيف: قم بشراء مسحوق تنظيف السجاد المتاح في الأسواق، اتبع تعليمات الاستخدام الموجودة على العبوة ورش المسحوق على السجاد بالتساوي.

استخدم فرشاة ناعمة: استخدم فرشاة ناعمة أو فرشاة السجاد لفرك المسحوق في السجاد بلطف، حرك الفرشاة في اتجاه واحد للحصول على نتائج أفضل.

اترك المسحوق لبضع ساعات: اترك المسحوق على السجاد لبضع ساعات ليعمل على امتصاص الروائح وتنظيف الأوساخ.

استخدم المكنسة الكهربائية مرة أخرى: بعد أن يجف المسحوق تمامًا، استخدم المكنسة الكهربائية لشفط المسحوق والشوائب المحتجزة في السجاد.

مع مراعاة هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تنظيف السجاد بسهولة قبل العيد دون بذل مجهود كبير. ومع ذلك، إذا كان السجاد بحاجة إلى تنظيف عميق أو إزالة البقع الصعبة، فقد تحتاج إلى الاستعانة بخدمات تنظيف السجاد المحترفة.