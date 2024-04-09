ذكرى وفاة زوزو ماضي .. محطات مهمة ومعاناة في الوصول للفن

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زودو ماضي ، عاشت زوزو ماضي حياة فنية جيدة، لكنها عانت كثيرا فعلى المستوى الشخصي فقد تعرضت لكثير من الصعوبات خاصة في أزواجها حيث تزوجت مرتين.

الزوج الأول لـ زوزو ماضي، كان ابن عمها الذى قضت معه فترة وجيزة من الزواج أسفر عنه ابنها أنطون وإيفون ولكنها ظلت تكن لزوجها مشاعر الضغينة والكراهية له كونها أجبرت على الزواج منه.

ودفع ذلك زوزو ماضي، إلى الهرب إلي القاهرة للانضمام إلى فرقة يوسف وهبي وسرعان ما تراجعت عن ذلك أمام أمها المريضة في عام 1940، ثم عاودت الدخول لعالم الفن في عام 1955، وفي ذلك الوقت انتشرت أخبار عن محاولتها الانتحار، عن طريق تناولها أقراص منومة، واستطاعوا أن ينقذوها بصعوبة، وكان بسبب قيام ابنتها بالمشاجرة معها على سوء سلوكها، وهذا الذي جعلها تتجه إلي إدمان الكحول والتدخين.

سجن زوزو ماضي وقصة وفاتها

أما زوجها الثاني فكان من رجل يدعي كمال عبد العزيز، ولكن بعد أشهر من زواجهما قامت الشرطة بمداهمة المنزل، وتبين أن الزوج يعمل تاجرا للمخدرات، وقضت 9 شهور في السجن، وتم الحكم على الزوج بالمؤبد، وبعد ذلك طلبت الطلاق منه، وعانت كثيرا من قرحة المعدة، التي أودت بحياتها عن عمر يناهز 68 عاما.