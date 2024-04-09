أسعار النفط ترتفع مع تضاؤل الآمال في وقف إطلاق النار بغزة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً إلى 90.78 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً إلى 86.78 دولارا.

هذا وتكبد برنت أولى خسائره في خمس جلسات ونزل غرب تكساس الوسيط لأول مرة في سبع جلسات

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عوامل جيوسياسية

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم الاثنين إنه تم تحديد موعد للغزو الإسرائيلي لرفح ولم يكشف عنه، وهو ما كتب توني سيكامور محلل الأسواق لدى AG في مذكرة إنه "ينهي الآمال التي سادت السوق لفترة وجيزة أمس بأن التوتر الجيوسياسي في المنطقة قد ينحسر".

وتواصل السوق تقييم احتمالات انقطاع إمدادات النفط، وقال محللون من ANZ في مذكرة للعملاء إن الرد الإيراني على الهجوم الذي يشتبه أنه إسرائيلي على قنصليتها في سوريا "قد يجعل سوق النفط عرضة للتأثر بالصراع، بعدما لم يتأثر إلى حد كبير منذ هجوم حماس على إسرائيل".

وتوعدت طهران الأسبوع الماضي بالانتقام بعد الغارة الجوية في دمشق، رغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.