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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط 4 مسيرات.. الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخ أوكراني فوق البحر الأسود

صاروخ أوكراني
صاروخ أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن صاروخ نبتون المضاد للسفن الذي أطلقته أوكرانيا تم تدميره فوق البحر الأسود، كما أسقطت أربع طائرات بدون طيار فوق منطقتي بيلجورود وفورونيج.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليجرام للرسائل: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للخدمة أربع مركبات جوية أوكرانية بدون طيار فوق أراضي منطقتي بيلجورود (2 طائرة بدون طيار) وفورونيج (2 طائرات بدون طيار)، وتم تدمير الصاروخ الأوكراني (نبتون) فوق البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم".

وفي وقت سابق من اليوم، حذّر الدبلوماسي الروسي ورئيس القسم الثاني لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية في موسكو، أليكسي بوليشوك، الاثنين، من أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سوف "يضاعف" من مخاطر حدوث مواجهة مسلحة مباشرة بين حلف شمال الأطلنطي "الناتو" وروسيا.
 وقال بوليشوك، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، "إننا لا نريد وقوع مثل هذا الحدث ونأمل أن يسود العقل وغريزة الحفاظ على الذات في الغرب في نهاية المطاف". 

وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه "على الرغم من محاولات بعض دول الناتو استخدام الحلف كأداة للمواجهة مع روسيا، فإن قيادتها، انطلاقاً من التصريحات، تتفهم التهديدات المحتملة لتورط الكتلة في الصراع الأوكراني، وتحاول الحفاظ على موقفها". تل

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