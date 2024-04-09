في دار السلام.. عاطل ينهي حياة شخصا ويصيب أخر بسبب ركن "توك توك"

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي عاطل لتعديه على عامل ونجله محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وذلك لخلافات حول ركن "توك توك" .

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة، وعاطل بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم تعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة والتى أودت بحياة أحدهما ، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم سلاح أبيض .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.