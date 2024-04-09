محافظ الغربية يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المشروعات الطبية

ناقش محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم/الثلاثاء/، في مستهل زيارته للمحافظة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي، والذي تسعى المحافظة جاهدة إلى الإنتهاء منها من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الطبية للجميع .



كما تم خلال استقبال المحافظ لوزير الصحة مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي بالمبادر الرئاسية "حياة كريمة"،وتفقد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع.



واستعرض رحمي جهود المحافظة في تنفيذ المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة) و(100 يوم صحة) والقضاء على قوائم الإنتظار، والكشف المبكر على الأمراض السارية وصحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والكشف والتحليل على أمراض السكر والضغط وأمراض السمنة، وغيرها، بالإضافة إلى مناقشة جهود المحافظة في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما حققته اللجان المشكلة من أنشطة وفعاليات تخدم المشروع بالمحافظة، وتم عرض فيديوهات خاصة بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها في المحافظة .