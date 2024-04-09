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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم إجبار الآباء لأولادهم على دخول كلية معينة؟.. علي جمعة يجيب

صدى البلد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال شاب حول حكم إرغام الوالدين أبناءهم على دراسة معينة وتحديد مستقبلهم، فكيف يتعامل الأبناء والأبناء مع هذه المشكلات؟.  

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى ، اليوم الثلاثاء: "يجب على الآباء أن يستشعروا ان ده إنسان له ارادته المستقلة واختياراته المستقلة".  

وأضاف "الأب ينصح ابنه الصيدلة أحسن لك من الطب، يقوله له لأ عاوز الهندسة، خلاص انا نصحته و حملته نتيجة اختياراته".

برنامج نور الدين، الذى يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

الدكتور علي جمعة

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