برلماني: جهود مصر لن تتوقف لدعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب فى غزة

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الجهود المصرية لا تتوقف لوقف الحرب على قطاع غزة، وحقن الدماء، ووقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال الغاشم ضد الأبرياء، ومنذ اللحظة الأولى والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل جهودا غير عادية لوقف الحرب وعدم تصفية القضية الفلسطينية.





وأضاف الديب، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضيتها الأولى، وتؤكد مصر دائما أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية، تكمن فى حل الدولتين، وجهود كبيرة لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسى للتوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة، تفضى لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا كله كان من منطلق أنه لا يمكن لمصر أن تترك الأشقاء فى غزة، وأن دعم فلسطين يعتبر بمثابة عقيدة راسخة فى الوجدان المصري.





وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن مصر رفضت تصفية القضية الفلسطينية، واستطاعت بفضل جهودها وتحركاتها حشد رأى عام عالمى لرفض التهجير القسرى وتصفية القضية ، وكشف حقيقة ما يقوم به جيش الاحتلال من ممارسات إجرامية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، وزضع المجتمع الدولى امام مسئولياته واستنكار حالة الصمت غير المبرر من المجتمع الدولى حيال ما يقوم به جيش الاحتلال فى قطاع غزة.



وأكد الديب، أن الجهود المصرية مستمرة ومتواصلة خلال الساعات الأخيرة ولم ولم تتوقف لحين التوصل لحل لوقف عمليات إطلاق النار وزيادة دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء فى قطاع غزة لمواجهة حرب التجويع التى تعتمدها اسرائيل حيال الفلسطينيين .