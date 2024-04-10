في عيد ميلادها الـ43.. صور مي نور الشريف قبل وبعد فقدان وزنها|شاهد

يصادف اليوم 10 أبريل عيد ميلاد الفنانة مي نور الشريف، والتي أتمت عامها الـ 43.

وتفضل مي نور الشريف، متابعة جمهورها على فترات بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة عائلتها.

كما تفضل مي نور الشريف، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي نور الشريف، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تختار مي نور الشريف، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي نور الشريف .