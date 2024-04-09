الفول أبرزها.. طلب إحاطة بشأن بيع منتجات منتهية الصلاحية

قال خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب احاطة الى المستشار حنفي جبالي موجه الى كل من رئيس الحكومة ووزير التموين بشأن انتشار سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق.

سلع غذائية منتهية الصلاحية

وأضاف “أبو نحول” في تصريحات خاصة، أنه وردت شكاوي من مواطنين بسبب تداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، يتم بيعها للمواطنين بعد انقضاء أشهر على تاريخ انتهاء صلاحيتها، لافتا الى أن الشكاوي مرفق بها صور لسلع انتهت صلاحيتها منذ يناير الماضي، وأن مواطنين أكدوا مواصلة بعض التجار البيع بطريقة الغش رغم لفت نظرهم، وأن هذه السلع يتم بيعها مرارا في السابق بعد انتهاء صلاحيتها.

وأكد أنه بتتبع الشكاوى، تبيّن نقل بعض البقالين الحبوب الجافة مثل الفول المدمس وغيره من البقوليات من أكياس منتهية الصلاحية وبيعه في أكياس عادية غير مدون عليها تاريخ، يتم اكتشافها من رداءة جودتها أو تسوّسها.

وطالب النائب خالد أبو نحول، بتدخل الجهات الرقابية فأين وزارة التموين لردع هذه الكوارث ومنعها من خلال مسؤوليها في مديريات التموين بكل محافظة، والرقابة على سوق السلع الغذائية، وإحالة طلب الإحاطة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.