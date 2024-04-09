حمادة هلال وروجينا في سبوت لايت مع شيرين سليمان خلال عيد الفطر

تقدم الإعلامية شيرين سليمان ثلاث حلقات خاصة من برنامجها سبوت لايت خلال ايام عيد الفطر المبارك وتستضيف في الحلقة الاولى النجمة التونسية غالية بن علي التي تقدم عدد من اجمل اغانيها كما تتحدث خلال اللقاء عن مشاريعها الغنائية الجديدة وكواليس حفلاتها وحقيقة دخولها مجال التمثيل.



كما تستضيف في الحلقة الثانية المخرج القدير محمد عبدالعزيز الذي يتحدث عن كواليس اشهر اعماله ويكشف تفاصيل دخول ابنه النجم الكبير كريم عبد العزيز لمجال التمثيل ورأيه في مسلسل الحشاشين



كما تستعرض خلال الحلقة لقاءات خاصة مع النجمة روجينا وابطال مسلسلها سر الهي الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك.



وفي الحلقة الثالثة تستضيف النجم حماده هلال والنجمة هبه مجدي ونجوم مسلسل المداح الذين يكشفون عن حقيقة تقديم جزء خامس من المسلسل ويتحدثون ايضا عن كواليس خاصة حدثت اثناء التصوير. كما تستضيف ايضا خلال الحلقة النجمة عايدة رياض والنجم الشاب حسني شتا اللذان يتحدثان عن كواليس مسلسل جري الوحوش.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع يوميا خلال ايام عيد الفطر المبارك الساعة السابعة مساء على شاشة صدى البلد.

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